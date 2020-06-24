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Роберт Кочарян и Серж Саркисян встречались

Роберт Кочарян и Серж Саркисян встречались

 Встретились второй и третий президенты Республики Армения Роберт Кочарян и Серж Саркисян. Как передает Арменпресс, ссылаясь на официальную страницу 3-го президента Армении, об этом сообщила ответственная офиса Сержа Саркисяна Мери Арутюнян.

“Да, президенты Серж Саркисян и Роберт Кочарян встретились через два дня после его освобождения по решению суда в результате изменения меры пресечения второго президента. Серж Саркисян навестил Роберта Кочаряна”, - сказала Мери Арутюнян.

18 июня судья Апелляционного уголовного суда Арсен Никогосян удовлетворил ходатайство адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна по вопросу меры пресечения в отношении их подзащитного. Второй президент выпущен под залог в размере 2 млрд драмов.


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