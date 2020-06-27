Время в Ереване: 11:07:36,   30 Июнь

COVID-19: в Армении подтверждено 662 новых случая, вылечились еще 762 человека

COVID-19: в Армении подтверждено 662 новых случая, вылечились еще 762 человека

В Армении подтверждено  662 новых случая коронавирусной болезни были подтверждены,  выздоровели еще 762 человека.

Как передает Арменпресс, Армянский объединенный информационный центр сообщает, что зарегистрировано 10 случаев смерти. Пациентам  было 70 (мужчины), 83 (женщины), 64 (женщины), 81 (мужчины), 72 (мужчины), 60 (мужчины), 97 (женщины), 81 (мужчины), 89 (женщины) и 60 (мужчина) лет. За исключением последнего, у всех остальных были сопутствующие хронические заболевания.

Накануне было зарегистрировано два случая смерти, когда у пациентов была диагностирована коронавирусная инфекция, но они умерли от другой болезни. Общее количество таких случаев составляет 133.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации