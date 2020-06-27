COVID-19: в Армении подтверждено 662 новых случая, вылечились еще 762 человека

В Армении подтверждено 662 новых случая коронавирусной болезни были подтверждены, выздоровели еще 762 человека.

Как передает Арменпресс, Армянский объединенный информационный центр сообщает, что зарегистрировано 10 случаев смерти. Пациентам было 70 (мужчины), 83 (женщины), 64 (женщины), 81 (мужчины), 72 (мужчины), 60 (мужчины), 97 (женщины), 81 (мужчины), 89 (женщины) и 60 (мужчина) лет. За исключением последнего, у всех остальных были сопутствующие хронические заболевания.

Накануне было зарегистрировано два случая смерти, когда у пациентов была диагностирована коронавирусная инфекция, но они умерли от другой болезни. Общее количество таких случаев составляет 133.