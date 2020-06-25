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Рустам Бадасян коснулся заявления четырех судей Конституционного суда 

Рустам Бадасян коснулся заявления четырех судей Конституционного суда 

Министр юстиции Армении Рустам Бадасян коснулся опубликованного за несколько часов до вступления в силу поправок в Конституцию заявления четырех судей Конституционного суда Республики Армения о регулировании конституционного закона "О Конституционном суде". Как сообщает Арменпресс, Бадасян написал на своей странице в Facebook:

«Считаю необходимым отметить, что согласно части 1 статьи 5 Конституции она обладает высшей юридической силой. Переходные положения, определенные поправкой к Конституции, имеют прямое влияние, и их действие не обусловлено принятием других актов. Гармонизация законов с Конституцией будет осуществлена в короткие сроки, но это не опосредует действия поправок к Конституции, которые вступят в силу завтра».


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