Кто и зачем запускает в Армении фейки о премьере Пашиняне — статья в DW

Армянские СМИ и соцсети захлестнула волна фейков. Этой проблеме посвящена статья русской службы «Дойче Велле», на сайте которой опубликована статья «Кто и зачем запускает в Армении фейки о премьере Пашиняне».

«На фоне проблем с эпидемией коронавируса в Армении каждый шаг премьер-министра и правительства подвергается резкой критике оппонентами. Помимо обоснованного недовольства в медиаполе идет и поток дезинформации о Николе Пашиняне и его политике», - как передает Арменпресс, отмечается в статье.

В июне оппозиционный активист Армен Петросян обнародовал на своей страничке в Facebook информацию о том, что семья Пашинянов приобрела особняк в Канаде, сопроводив свой пост фотографией дома. При этом запрос в Google сразу выдавал ответ, что изображенный на фото дом находится в США и имеет другого хозяина. Публикацию тут же перепечатали многие СМИ, но ни одно из них не опубликовало опровержения.

В начале года в аккаунте "Дианы Арутюнян" в Facebook появилась новость о том, что премьер Пашинян якобы поздравил президента США "с успешными действиями в отношении иранского генерала" (убитого американцами Касема Сулеймани. - Ред.). Ее растиражировали не только местные, но и иранские и азербайджанские масс-медиа.

Пашинян, категорически опровергнув указанную информацию, заявил, что это тот случай, когда свобода слова создала угрозу безопасности государства. Служба национальной безопасности (СНБ) нашла и задержала "Диану Арутюнян" - ею оказался мужчина, фамилию которого не назвали. Согласно СМИ, что с тех пор он находится под стражей, в отношении него ведутся следственные действия.

По словам медиа-эксперта Самвела Мартиросяна, против таких явлений трудно бороться, поскольку не существует законодательства, регулирующего распространение дезинформации в СМИ и соцсетях.

В последнее время с обвинениями в адрес Пашиняна и членов его семьи обрушился Микаел Минасян, бывший посол Армении в Ватикане. Минасян в ходе стрима в Facebook обвинил премьера и его родственников в контрабанде сигарет, оружия и бриллиантов. При этом экс-посол сказал, что Никола Пашиняна нужно "изолировать и убрать с должности", поскольку он "провалил борьбу с пандемией".

DW отмечает, что в ответ премьер-министр РА призвал не верить этим обвинениям, цитируя при этом слова главы правительства в парламенте.

"Если я буду вовлечен в коррупцию, призываю граждан Армении повесить меня на площади", - заявил в парламенте премьер.

Но, как и прежде, отмечает DW, Никол Пашинян - в отличие от прежних руководителей страны - не обратился в суд, чтобы защитить себя от информации, которую считает клеветнической. Премьер лишь вновь подчеркнул, что свобода слова для Армении - "неоспоримая ценность".

По словам премьера, слухи о вилле в Канаде и об участии его семьи в контрабанде имеют одну цель - спровоцировать кризис доверия к властям. А связаны они, добавил премьер, с уголовными делами, возбужденными в рамках борьбы с коррупцией, а также с подготовкой процедуры конфискации незаконно нажитого имущества.

В интервью DW президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян полагает, что за распространением дезинформации о Пашиняне и его семье стоят представители прежней политической элиты: "Проиграв на политическом поле, они сосредоточили свои огромные финансовые возможности на противостоянии обидчикам в медийном пространстве". Здесь у них, сообщил Навасардян, сохраняется существенное преимущество - несколько общенациональных телеканалов, множество онлайн-изданий, а также активисты и "фабрики троллей" в соцсетях.

Отличительной чертой новой информационной атаки на Пашиняна Навасардян назвал консолидацию нескольких политических сил, пытающихся воспользоваться трудностями, которые вызваны пандемией коронавируса. Помимо бывшей партии власти - Республиканской партии Армении (РПА), это находящийся под арестом экс-президент Роберт Кочарян и лидер второй по численности парламентской партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян.

DW приводит слова ереванского политолога Рубена Меграбяна о том, что "значительная часть информационного ресурса правительства уходит на отпор дезинформации, другой вопрос - насколько эффективно". По его выражению, несколько площадок фактчекинга отдельных НПО неспособны остановить дезинформацию в условиях, когда фактически не работает институт репутации.

Медиа-эксперт Самвел Мартиросян указывает, что грань между свободой слова и недобросовестностью авторов размыта, и проблему с фейками можно решить только законодательным путем. До последнего времени Николу Пашиняну, по оценке Бориса Навасардяна, удавалось отвечать на пропагандистские удары его противников с помощью прямых видеообращений к гражданам через Facebook, которые собирали аудиторию, превышающую ту, что имеют все вместе взятые оппозиционные СМИ.

Как отражаются участившиеся фейки об армянском премьере на его популярности, эксперты, опрошенные DW, однозначно ответить затруднились, сославшись на то, что в стране давно не проводятся репрезентативные соцопросы. По их ощущениям, новая власть еще не исчерпала кредит доверия населения. От него ждут конкретных шагов, направленных на улучшение социально-экономической ситуации в стране.