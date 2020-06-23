Президент России Владимир Путин поздравил Армена Саркисяна с Днем рождения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

В поздравительном послании президента Российской Федерации говорится:

“Многоуважаемый Армен Варданович!

Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!

В России высоко ценят Вашу активную заинтересованность в развитии российско-армянских союзнических отношений. Я уверен, что дальнейшее расширение конструктивного двустороннего сотрудничества, партнерское взаимодействие в рамках евразийских интеграционных процессов соответствуют фундаментальным интересам наших братских народов.

Уважаемый Армен Варданович, искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов на поприще государственной деятельности”.