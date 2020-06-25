В ЕГУ открыта кафедра ЮНЕСКО образования и предупреждения геноцида и других массовых преступлений

Ереванский государственный университет (ЕГУ) и Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) заявили о создании кафедры ЮНЕСКО образования и предупреждения геноцида и других массовых преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕГУ, каждый год ЮНЕСКО выбирает ряд проектов по созданию кафедр в разных странах мира, которые действуют под эгидой ЮНЕСКО и в соответствии с ее заявленными приоритетами.

Учреждение кафедры ЮНЕСКО в ЕГУ является оценкой непрерывной работы, проводимой в последние годы на кафедре исследований геноцида ЕГУ, организованных конференций, семинаров, дискуссий, открытых лекций, распространения информации, а также магистерской программы «Исследования геноцида».

На церемонии по случаю открытия кафедры с дистантной лекцией на тему «Армения и политика по предотвращению геноцидов» выступил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Кафедру ЮНЕСКО в ЕГУ возглавит кандидат исторических наук Сурен Манукян.