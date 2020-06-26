Высококачественные фильмы, долгожданные встречи: “Золотой абрикос” пройдет в живом формате

Международный кинофестиваль “Золотой абрикос”, озаряющий Ереванское лето, вследствие пандемии COVID-19, состоится в ноябре. В рамках фестиваля любители кино смогут посмотреть полнометражные, короткометражные и документальные фильмы, которые демонстрировались на разных престижных кинофестивалях. Согласно традиции, в рамках фестиваля на площади Шарля Азнавура будут вмонтированы звезды с именами деятелей армянского киноискусства.

О предстоящем кинофестивале корреспондент «Арменпресс» беседовал с художественным директором “Золотого абрикоса” Кареном Аветисяном.

- Вследствие пандемии COVID-19 в этом году ряд фестивалей проводится на онлайн-площадках. В каком формате пройдет “Золотой абрикос”? Уточнены ли сроки проведения фестиваля?

- Как мы уже сообщали, фестиваль пройдет в первую неделю ноября – с 1 по 8. Мы делаем все, чтобы отказаться от онлайн-формата, будучи уверенными, что в случае “Золотого абрикоса” всегда была важна живая, городская атмосфера. Конечно, по своему масштабу фестиваль, возможно, будет малочисленным и скромным, учитывая то обстоятельство, что никто не знает, сколько и какие ограничения будут конкретно в ноябре. Но это отнюдь не означает, что в онлайн-пространстве нам не придется проводить мероприятия и показы. Решив “не потерять” традиционный фестивальный июль, мы проведем производственную и образовательную часть фестиваля - инициативу GAIFF Pro. Как и в предыдущие годы, мы получили заявки и договоренности из разных стран о проведении онлайн работ платформы GAIFF Pro с ведущими международными экспертами.

Есть еще один важный долг и миссия, которые мы начнем с июня. Речь идет о монтаже звезд с именами деятелей армянского киноискусства на площади Шарля Азнавура. В этом году мы отмечаем 100-летие режиссера Григора Мелик-Авакяна, 95-летие Агаси Айвазяна, 90-летие Арнольда Агабабова, 85-летие Гранта Матевосяна и 75-летие Рубена Геворкянца.

- В рамках “Золотого абрикоса” мы всегда имеем возможность посмотреть фильмы, представленные на Каннском, Берлинском и других престижных кинофестивалях и удостоенные высокой оценки критиков.

- Только двум из крупных фестивалей посчастливилось в 2020 году опередить COVID-19 и пройти в живом формате. Речь о международных кинофестивалях в Роттердаме и Берлине. Мы ведем переговоры об организации ереванских премьер самых важных фильмов, представленных на этих кинофестивалях.

Что касается сюрпризов, то, кроме ноября, проявление определенной фестивальной активности в июле уже - сюрприз, а остальное - в процессе.

- Сколько конкурсных номинаций будет в этом году? Предусмотрены ли специальные призы? Уже есть точное количество заявок на участие, из скольки стран”?

- Конкурсные программы неизменны: еще с прошлого года “ядро” фестиваля - программа короткометражных региональных фильмов, полнометражная программа “Региональная панорама”, международная конкурсная программа, а также “Ереванские премьеры”, “Кривой абрикос” и ретроспективные показы.

Количество заявок абсолютно не уменьшилось, так как до эпидемии в мире уже успели снять множество фильмов, поэтому выбор фильмов продолжает быть большим.

Говоря о юбилярах и ретроспективных экспозициях, считаю нужным сказать, что мы не можем проигнорировать 100-летние юбилеи Тонино Гуэрры и Федерико Феллини. В ноябре мы обязательно обратимся к этим двум гениальным мастерам.

- Если в рамках фестиваля в Армении можно будет принимать представителей сферы кино, увидим ли среди них выдающихся деятелей? Если да, можете ли раскрыть скобки?

- Конечно, поездки в 2020 году стали проблемными и ограниченными, но до этого члены утвержденного жюри, гости сообщали, что при открытых границах они не отменят свои визиты в Армению. Мы до ноября будем продолжать наши переговоры.

Беседа вела

Анжела Амбарцумян