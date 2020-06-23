Время в Ереване: 11:07:36,   24 Июнь

Прокуратура представила апелляционную жалобу с требованием ареста Гагика Царукяна

Прокуратура представила апелляционную жалобу с требованием ареста Гагика Царукяна

Генеральная прокуратура представила апелляционную жалобу на решение суда общей юрисдикции Еревана об отклонении ходатайства о применении ареста в качестве меры пресечения в отношении председателя партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе генпрокуратуры.

Напомним, что 21 июня суд отказался от применения ареста в качестве меры пресечения в отношении председателя партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Гагику Царукяну предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 154.2 УК Армении (раздача взяток). Он не признает вину. 

Отметим также, что 16 июня парламент закрытым голосованием лишил Царукяна неприкосновенности и одобрил ходатайство генпрокуратуры о лишении последнего свободы.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации