Прокуратура представила апелляционную жалобу с требованием ареста Гагика Царукяна

Генеральная прокуратура представила апелляционную жалобу на решение суда общей юрисдикции Еревана об отклонении ходатайства о применении ареста в качестве меры пресечения в отношении председателя партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе генпрокуратуры.

Напомним, что 21 июня суд отказался от применения ареста в качестве меры пресечения в отношении председателя партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Гагику Царукяну предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 154.2 УК Армении (раздача взяток). Он не признает вину.

Отметим также, что 16 июня парламент закрытым голосованием лишил Царукяна неприкосновенности и одобрил ходатайство генпрокуратуры о лишении последнего свободы.