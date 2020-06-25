Конгрессмены США призывают предоставить 1,5 млн долларов программе разминирования в Нагорном Карабах

Конгрессмен США Брэд Шерман в своем выступлении призвал комитет по ассигнованиям Палаты представителей США предоставить $ 1,5 млн программе разминирования и восстановления общин, пострадавших от мин в Нагорном Карабахе.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает “Голос Америки”.

Конгрессмен высказал свое слово на первых виртуальных слушаниях комиссии по ассигнованиям Палаты представителей посредством прямой видеосвязи. Комиссия обсуждала основные приоритеты внешней помощи на 2021 год.

К призыву конгрессмена Шермана присоединились еще 9 конгрессменов: Джуди Чу, Дейвид Сисилини, Джим Коста, Тджей Кокс, Джон Гараменди, Джим Химес, Кэролайн Малони, Адам Шифф и Рашид Тлайб, которые письменно выразили свою поддержку финансированию программы разминирования.

Администрация США еще весной 2019 года решила приостановить программу разминирования в Нагорном Карабахе, которую осуществляет британская организация “HALO Trust”, мотивируя это тем, что программа подошла к концу. В совместном письме представителей Госдепартамента США и Агентства международного развития было подчеркнуто, что предоставляемые средства будут направлены в другие сферы, в частности, на подготовку населения к миру.

Армянские организации Америки выразили благодарность конгрессмену Шерман и его коллегам за озвучивание вопроса о программе разминирования в комитете по ассигнованиям Палаты представителей США. Организации подчеркивают важность разминирования для населения Нагорного Карабаха и гуманитарный характер программы.