Полномочия председателя КС временно будет исполнять самый старший по возрасту судья

В условиях отсутствия председателя и вице-председателя Конституционного суда полномочия председателя Конституционного суда, согласно закону, до выборов председателя и вице-председателя Конституционного суда, временно будет исполнять самый старший по возрасту судья - судья Ашот Хачатрян. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал судья КС Ваге Григорян.

“Сегодня, 26 июня 2020 года, вступила в силу поправка, принятая 213-й статьей Конституции 22-го числа того же месяца, в связи с чем поздравляю Вас с этим знаменательным и историческим событием в деле защиты демократии и прав человека в Армении”, - отметил Григорян.

Судья также сообщил, что силой этого изменения Конституции с сегодняшнего дня, 26 июня

Прекращается пребывание на должности 3 членов Конституционного суда, в общей сложности проработавших 12 лет (г-жа А. Гюлумян, господа Ф. Тохян и А. Назарян). Вместо них в 2-месячный срок правительство, президент и общее собрание судей выдвинут по одному кандидату в судьи Конституционного суда и представят их в Национальное собрание.

Члены Конституционного суда, назначенные до 9 апреля 2018 года, но пребывающие на должности в общей сложности менее 12 лет (г-жа А. Петросян, господа А. Хачатрян, А. Тунян и О. Товмасян) будут продолжать работать до истечения 12 лет их общего срока пребывания в должности в качестве судьи Конституционного суда”.

Председателя и вице-председателя Конституционного суда изберет Конституционный суд после пополнения полного состава (9 судей) суда.

В условиях отсутствия председателя и вице-председателя Конституционного суда полномочия председателя Конституционного суда, до выборов председателя и вице-председателя Конституционного суда согласно закону, временно с этого момента исполняет самый старший по возрасту судья - судья А. Хачатрян”, - записал Григорян.

Судья также напомнил, что с момента его инаугурации он до сих пор не участвовал в каком-либо заседании или обсуждении, созванном и проведенном членами Конституционного суда, считая, что Конституционный суд своим составом, уже бывшим, не соответствовал минимальным требованиям конституционности, а своей прошлой и нынешней деятельностью - демократической легитимности.

Григорян приветствовал этот вариант решения кризиса Конституционного суда, избранный Национальным собранием Армении. Он по пунктам представил все ключевые преимущества этого решения:

Закрепление конституционного основания действовать в статусе судей назначенных ранее членов Конституционного суда

Реализация полномочий избрания председателя Конституционного суда как важной гарантии автономии и независимости суда

Установление равенства между статусами всех судей суда (за исключением существенной разницы между принесенными ими клятвами)

Применение предусмотренной конституцией модели формирования суда, устраняя иллюзию положений в части Конституционного суда и вынося Конституционный суд из ее переходного положения

Наиболее сбалансированный хронологически состав Конституционного суда: 4 судьи были назначены в 2010 - 2018 годах, один был избран в 2018 году, но еще Национальным собранием 6-го созыва, он сам избран Национальным собранием 7-го созыва, как и 3 новоизбранные судьи суда.

“Надеюсь, что после избрания судей Конституционного суда процедурные и функциональные модели Конституционного суда станут предметом глубокого обсуждения в первую очередь самих судей. В случае их приемлемых вариантов, правительство и Национальное собрание обеспечат этап реформирования внутреннего суда в направлении повышения функциональной независимости судьи Конституционного суда, внедрения эффективных вариантов процедур и доказательств и удовлетворения других необходимых потребностей суда. Отныне Конституционный суд имеет все необходимые предпосылки для обеспечения конституционной безопасности и верховенства Конституции Армении, с задействованием которых возможность достижения желаемого результата уже находится в руках действующего состава Конституционного суда и новоизбранных судей. Г-же Гюлумян, господам Ф. Тохяну и А. Назаряну желаю наслаждаться заслуженным отдыхом, крепкого здоровья и мира”, - написал Григорян.

Согласно пункту 3 статьи 18 Закона О Конституционном суде, при отсутствии председателя и вице-председателя Конституционного суда полномочия председателя Конституционного суда временно исполняет самый старший по возрасту судья Конституционного суда.

Анна Григорян