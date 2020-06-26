Ватикан выпустил марку, посвященную визиту Папы Римского Франциска в Армению. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальной странице посольства Армении в Ватикане в Facebook.

24 июня исполняется 4 года, как Папа Франциск посетил Армению с патриаршим визитом. Этот визит получил большой отклик во всем мире.

Примечательно, что ООН объявил 2020 год Международным годом охраны здоровья растений. К инициативе ООН присоединился также Ватикан, выпустив марку, на котором изображено, как в ходе визита в Армению Папа Франциск вместе с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым поливает виноградную лозу, которая была посажена в символический Ноев Ковчег.

Отметим, что Ватикан и ранее выпускал марки, посвященные визиту Папы в Армению. В частности, на марке, посвященной визиту под девизом «Визит в первую христианскую страну», изображен Папа Франциск на фоне Мемориала жертвам Геноцида армян.