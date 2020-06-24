USAID предоставит правительству Армении около 7,5 млн долларов для инфраструктурных программ
20:03, 24 Июнь, 2020
Правительство США на новом этапе помощи правительству Армении через Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит около 7,5 млн долларов для создания более конкурентоспособного и диверсифицированного частного сектора. Как сообщает Арменпресс, соответствующий документ включен в повестку заседания правительства Армении.
Эти средства будут использованы для программ поддержки по развитию инфраструктурных услуг.
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