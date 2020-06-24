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USAID предоставит правительству Армении около 7,5 млн долларов для инфраструктурных программ

USAID предоставит правительству Армении около 7,5 млн долларов для инфраструктурных программ

Правительство США на новом этапе помощи правительству Армении через Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит около 7,5 млн долларов для создания более конкурентоспособного и диверсифицированного частного сектора. Как сообщает Арменпресс, соответствующий документ включен в повестку заседания правительства Армении.

Эти средства будут использованы для программ поддержки по развитию инфраструктурных услуг.


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