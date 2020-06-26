Язык Алиева стал длиннее, так как в Армении действует пятая колонна: Мане Геворгян

Пресс-секретарь премьер-министра Республики Армения Маме Геворгян на своей странице в Facebook ответила на заявление третьего президента Республики Армения, председателя Республиканской партии Армении Сержа Саргсяна о выступлении президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как сообщает Арменпресс, Мане Геворгян написала:

«Да, язык Ильхама Алиева стал длиннее, потому что, в отличие от того, что было два с половиной года назад, он видит, что сегодня за правительством и народом Армении действует пятая колонна, неотъемлемой частью которого является семья Сержа Саргсяна. И что интересно, оценки Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна по поводу событий в Армении практически идентичны.

Известные армянские коррупционеры, которые проходят по известным уголовным делам, по мнению и Ильхама Алиева, и Сержа Саргсяна подвергаются политическим преследованиям; последние изменения в Конституции Армении являются незаконными и для Ильхама Алиева, и для Сержа Саргсяна; в Армении установлена диктатура и по оценке Ильхама Алиева, и по оценке Сержа Саргсяна; в Армении царит массовая коррупция и по оценке Ильхама Алиева, и по оценке Сержа Саргсяна; семья премьер-министра Армении занимается рэкетом, накапливает незаконное имущество и по мнению Ильхама Алиева, и по мнению Сержа Саргсяна; сделки по приобретению Арменией оружия ставятся под сомнение и со стороны Ильхама Алиева, и со стороны Сержа Саргсяна.

Примечательно, что Ильхам Алиев и зять Сержа Саргсяна Микаел Минасян используют одинаковые фальшивые тексты. Необходимо только уточнить, Ильхам Алиев пишет эти тексты для членов семьи Сержа Саргсяна или члены семьи Сержа Саргсяна пишут их для Ильхама Алиева? В любом случае, во всей этой истории очевидны общие интересы семей Алиева и Саргсяна.

Кстати, сейчас язык Ильхама Алиева стал длиннее, а в 2016 году у него длиннее были руки. Тогда Серж Саргсян подавленно говорил об оружии 80-х годов, сегодня министр обороны Азербайджана Закир Гасанов подавленно говорит о ситуации на линии фронта, которая лишает азербайджанские вооруженные силы возможности действовать.

Серж Саргсян коснулся также дискурса национальный-антинациональный, а также говорил о славной армянской армии. Очевидно, что офицеры славной армянской армии видят, с каким оружием они защищали родину в 2017 году, с каким оружием они защищают сейчас, они видят, какую зарплату они получили в 2017 году, какую зарплату они получают сейчас, солдаты видят, какую одежду и обувь они носили в 2017 году, какую одежду и обувь они носят сейчас, какую еду они ели в 2017 году, какую еду они едят сейчас, и одного этого достаточно, чтобы понять, где национальные, а где антинациональные власти.

Ограбивший свой народ лидер в лице Сержа Саргсяна не имеет права говорить о национальных ценностях. Лучше пусть он объяснит, откуда у него и членов его семьи сотни миллионов долларов наличными и имущество. И почему история его правления стала историей грабежей, коррупции, позора?

Что же касается попыток лидера РПА вселить политический оптимизм в свою коррумпированную команду и клиентов, мы считаем, что г-н Саргсян сказал свое последнее слово в политике в 2018 году - (цитата) «Никол Пашинян был прав, я ошибся» (конец цитаты)».