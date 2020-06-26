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Конституционные изменения вступили в силу: Никол Пашинян

Конституционные изменения вступили в силу: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что конституционные изменения вступили в силу.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении на своей странице в Facebook сделал следующую запись․

“Конституционные изменения вступили в силу. С этого момента Грайр Товмасян не является председателем КС, а Феликс Тохян, Грант Назарян и Альвина Гюлумян не являются членами или судьями КС.

В течение двух месяцев должны быть избраны три новых судьи КС.

Все государственные органы Армении обязаны принять к сведению эту реальность и руководствоваться этим”.


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