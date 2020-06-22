Два российских врача в Арташате помогают армянским коллегам в борьбе с коронавирусом

Две из первой группы российских врачей, прибывших в Армению, - Анастасия Волкова и Давид Сахновский, уже прибыли в занимающийся борьбой с коронавирусом Арташатский медицинский центр для выполнения своей миссии. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу медцентра в Facebook.

«Вчера первая группа российских врачей прибыла в Армению специальным чартерным рейсом Москва-Ереван. Двое из них - Анастасия Волкова и Давид Сахновский, будут выполнять свою миссию в нашем центре, сегодня врачи прибыли в наш медцентр, их встретил директор Айк Амбарцумян. Он поблагодарил российских коллег за то, что они с нами в эти трудные дни и оказывают профессиональную помощь», - говорится в сообщении медицинского центра.

В ответ на инициативу министерства здравоохранения Армении около 50 российских врачей по установленному графику прибудут в Армению отдельными профессиональными группами для поддержки армянских коллег в борьбе с коронавирусом.