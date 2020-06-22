СНБ Армении представила новые подробности уголовного дела Гагика Царукяна

Служба национальной безопасности Армении представила новые подробности уголовного дела руководителя парламентской фракции “Процветающая Армения”, председателя партии “Процветающая Армения” Гагика Царукяна. «Арменпресс» представляет сообщение пресс-центра СНБ Армении.

“Служба национальной безопасности Республики Армения, придавая важность представлению общественности информации в допустимом формате по уголовным делам, имеющим большой общественный резонанс, и имея целью предотвратить распространение дезинформации со стороны заинтересованных или преследующих свои интересы кругов, сообщает, что были выявлены случаи дачи избирателям взяток во время выборов в Национальное собрание Армении, состоявшихся 2 апреля 2017 года. При сопоставлении достаточных доказательств, полученных в ходе предварительного следствия по уголовному делу, расследуемому в следственном департаменте Службы национальной безопасности Республики Армения по факту получения взяток, принято решение о привлечении председателя партии “Процветающая Армения”, руководителя блока партий “Царукян” Гагика Царукяна в качестве обвиняемого по части 2 статьи 38-154.2 Уголовного кодекса Республики Армения. В тот же день орган, осуществляющий производство, с учетом полученных по уголовному делу фактических данных, представил ходатайство в суд общей юрисдикции города Еревана о применении в отношении обвиняемого Гагика Царукяна ареста в качестве меры пресечения, что было отклонено судом.

Для того, чтобы считать обоснованное подозрение на инкриминируемое Гагику Царукяну преступление подтвержденным, орган предварительного следствия представил в суд сочетание таких фактов или информации, которые давали суду возможность считать его обоснованным, то есть обвиняемый имеет отношение к совершенным случаям обвинения в уголовном деле, к фактическим обстоятельствам, инкриминируемого преступления. В частности, в качестве таких фактических данных суд сослался на показания 5 подозреваемых, вовлеченных в дело, а также выявленные и изъятые при обыске в ООО “Ереван шин” отчеты о количестве избирателей, представленных в 2017 году на выборах депутатов ППА в НС Армении и выплаченных суммах. В отчетах содержались четкие отметки о суммах, выплаченных за получение одного голоса, за в общим за голоса, суммах, выплаченных активистам, свидетельства о передаче денег другим лицам по поручению Гагика Царукяна, которые у объективного наблюдателя не могут вызвать повода для различных комментариев, что и было подтверждено судом.

В то же время суд заявил, что предотвратить ненадлежащее поведение Гагика Царукяна в ходе производства по уголовному делу возможно с применением и другой меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Примечательно, что на начальном этапе возбуждения данного уголовного дела было проведено более 80 обысков, в ходе которых в квартирах членов или активистов партии “Процветающая Армения” были обнаружены и изъяты также и другие улики, непосредственно подтверждающие факт дачи избирателям взяток в адресном порядке, в ходе парламентских выборов 2 апреля 2017 года в пользу блока партий “Царукян” и выдвинутого им кандидата, подписи, свидетельствующие о соответствующих отметках и получении взятки, выданных каждому лицу в размере 10 000 драмов.

Имеющиеся в уголовном деле фактические данные, в том числе показания других лиц, вовлеченных в дело в качестве обвиняемых, и нескольких десятков свидетелей, дают основание делать разумные утверждения о том, что упомянутые отчеты были составлены теми лицами, которые непосредственно занимались вопросом предоставления избирателям взяток в адресном порядке, после чего отчеты в порядке последовательности были представлены руководящему составу партии. Однако в результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий СНБ Республики Армения, а также предпринятых параллельно с ними следственных и других процессуальных действий, даже спустя годы, стало возможным раскрыть подробности деятельности блока “Царукян” при выборах в Национальное собрание Республики Армения 2 апреля 2017 года. Дача взяток, явно не ограничивается тем обстоятельством, что они были совершены лишь на территории Гегаркуникской области, в этом направлении в настоящее время продолжаются все необходимые действия.

В распоряжении органа предварительного следствия в настоящее время имеются и материалы, при изучении которых видно, что руководящим составом партии по местам службы, местам дислокации казарм, были выявлены персональные данные конкретных военнослужащих, заранее составлены списки лиц, выразивших готовность получить взятку. Они были сопоставлены и проверены как в предшествующий период выборов, так и после выборов. Из действующих в Республике Армения коммерческих банков за предвыборный период были получены сотни миллионов драмов, состоящих из банкнот по 10 000 драмов, и множество подобных фактических данных, в связи с которыми также проводятся активные следственные действия.

Учитывая широкий общественный интерес к раскрытию целостной картины совершенного преступления, Служба национальной безопасности Республики Армения ожидает получить и поддержку общественности и призывает граждан Республики Армения в случае владения какой-либо информацией о данном случае немедленно уведомить орган, осуществляющий производство.

Прокуратура Армении обжалует решение суда общей юрисдикции Еревана в Апелляционном уголовном суде”.