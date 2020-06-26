В Армению прибыли 11 медработников из Италии

В рамках международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом нового типа гуманитарная миссия в составе 11 медицинских работников из Италии прибыла в Армению. На том же самолете в Армению перевезены необходимые медикаменты для миссии.

Как сообщает Арменпресс, в аэропорту членов миссии встретили первый заместитель министра здравоохранения Анаит Аванесян, заместитель министра иностранных дел Авет Адонц, посол Италии в Армении Винченцо дель Монако, руководитель делегации ЕС в Армении Андреа Викторин, руководитель группы дружбы Армения-Италия Мария Карапетян.

Миссия будет действовать в Армении в течение трех недель.