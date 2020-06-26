Время в Ереване: 11:07:36,   26 Июнь

В Армению прибыли 11 медработников из Италии

В Армению прибыли 11 медработников из Италии

В рамках международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом нового типа  гуманитарная миссия в составе 11 медицинских работников из Италии прибыла в Армению. На том же самолете в Армению перевезены необходимые медикаменты для миссии.

Как сообщает Арменпресс, в аэропорту членов миссии встретили первый заместитель министра здравоохранения Анаит Аванесян, заместитель министра иностранных дел Авет Адонц, посол Италии в Армении Винченцо дель Монако, руководитель делегации ЕС в Армении Андреа Викторин, руководитель группы дружбы Армения-Италия Мария Карапетян.

Миссия будет действовать в Армении в течение трех недель.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации