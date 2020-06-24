COVID-19 в НС РА: заражены 3 депутата и 1 сотрудник аппарата

Число подтвержденных случаев коронавируса среди депутатов Национального собрания Республики Армения – 3, а также 1 сотрудник аппарата.

Об этом Арменпресс сообщила заместитель руководителя аппарата НС Лилит Минасян.

«У нас есть 3 подтвержденных случая: депутаты фракции «Мой шаг» Кристине Погосян, Виктор Енгибарян и вице-спикер НС, депутат фракции «Процветающая Армения» Ваге Энфиаджян», - сказал Минасян.

Тестирование прошла Цовинар Варданян из фракции «Мой шаг». Председатель НС Арарат Мирзоян не сдавал пробы.

Минасян не смогла точно сказать, кто будет сдавать анализ, это будет решаться согласно указаниям врача. Прошло достаточно времени с тех пор, как заражение подтвердилось у сотрудника аппарата НС, и один человек, который находился с ним в контакте, должен пройти тестирование.

Анна Григорян