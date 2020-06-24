Члены Конституционного суда Армении выступили с заявлением, выразив обеспокоенность в связи с последними развитиями вокруг КС.

“Призываем все органы государственной власти в своих действиях и решениях руководствоваться исключительно конституцией. Конституционный суд продолжает выполнять свои полномочия в нормальном русле, обеспечивая верховенство Конституции”, - как сообщает Арменпресс, говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице КС.

Заявление подписали Грайр Товмасян, Альвина Гюлумян, Феликс Тохян, Араик Тунян, Ашот Хачатрян, Грант Назарян и Аревик Петросян. Заявление не подписали Ваге Григорян и Арман Диланян.