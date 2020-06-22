К борьбе с коронавирусом присоединятся еще несколько медцентров

Несколько новых медицинских учреждений присоединятся к новосозданной системе борьбы с коронавирусом в Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом на онлайн-брифинге после заседания комендатуры заявил министр здравоохранения Республики Арсен Торосян.

«Завтра и послезавтра несколько новых медицинских учреждений со своими койко-местами и реанимационными кроватями присоединятся к новосозданной системе борьбы с коронавирусом. Большой объем будет добавлен в Дилижанский медицинский центр, где сейчас используется небольшая часть потенциала. Медицинский центр “Армения” с 50 койко-местами и 8 койками для реанимации присоединится 24 июня», - сказал Торосян, отметив, что процесс замедляется, в основном, из-за поставок кислородных систем.

Медицинский центр Спитак полностью и Медицинский центр Мартуни с около 50 койко-местами также находятся в процессе присоединения к этой системе. Уже присоединился Медицинский центр Веди. Министр подчеркнул, что это беспрецедентная мобилизация ресурсов здравоохранения - как людских, так и строительных, технических и финансовых. Министр отметил, что, конечно, это никогда не должно заменять противоэпидемические меры.