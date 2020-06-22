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В Бейруте скончалась известный педагог Маро Гантаарян

В Бейруте скончалась известный педагог Маро Гантаарян

В Бейруте ушла из жизни заслуженный педагог Маро Гантаарян. На протяжении десятилетий в различных армянских гимназиях и более в бейрутском колледже “Сурен Ханамирян” она обучала несколько поколений, преподавала английский язык. Она была женой известного деятеля армянской диаспоры в области образования и культуры Геворга Гантааряна и матерью главного редактора издания “Аздак”, издающегося в Бейруте, Шаана Гантааряна.

Редакция «Арменпресс» выражает соболезнование родным и близким Маро Гантаарян, разделяет с ними тяжелую боль утраты.


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