В Бейруте скончалась известный педагог Маро Гантаарян

В Бейруте ушла из жизни заслуженный педагог Маро Гантаарян. На протяжении десятилетий в различных армянских гимназиях и более в бейрутском колледже “Сурен Ханамирян” она обучала несколько поколений, преподавала английский язык. Она была женой известного деятеля армянской диаспоры в области образования и культуры Геворга Гантааряна и матерью главного редактора издания “Аздак”, издающегося в Бейруте, Шаана Гантааряна.

Редакция «Арменпресс» выражает соболезнование родным и близким Маро Гантаарян, разделяет с ними тяжелую боль утраты.