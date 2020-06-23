Из-за коронавируса в Армении умер медработник

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сказал, что из-за коронавируса в Армении умер медицинский работник. Как сообщает Арменпресс, Торосян заявил об этом во время пресс-конференции 23 июня.

«У нас уже есть одна жертва из состава медицинского персонала, поэтому мы подчеркиваем, что защита медицинского персонала очень важна», - сказал Торосян.