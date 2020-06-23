СНБ раскрыла очередную неудачную попытку азербайджанской пропаганды

Служба национальной безопасности Республики Армения, будучи последовательной в осуществлении функций и полномочий в сфере информационной безопасности, возложенных на нее законодательством Армении, продолжает выявлять ложных пользователей, публикующих и распространяющих в интернете ложную информацию, наносящую вред безопасности государства, общества и личности.

Как сообщили «Арменпресс» в СНБ Армении, 21 мая этого года в мобильном приложении WhatsApp с номера +380963496856 некоего потребителя Алекса, в YouTube Армен Тигранян, зарегистрированного в Украине, был распространен видеоролик, в котором, якобы, граждане Азербайджана беспрепятственно ходят по Еревану, где остались из-за эпидемии коронавируса, и осуществляют видеосъемки, а спецслужбы Армении бездействуют.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и исследований выяснилось, что распространенное видео является результатом монтажа, к которому приложена предварительно подготовленная запись. Выяснилось также, что для распространения видеозаписи абонент украинского телефона +380963496856 зарегистрировал в приложении WhatsApp группу, в которую включил несколько десятков армянских телефонных номеров и одновременно отправил им это видео.

“Это обстоятельство еще раз свидетельствует о том, что азербайджанская сторона пытается на фальшивом и любительском уровне поднять боевой дух азербайджанского народа, находящегося на краю пропасти. Мы вновь призываем граждан Республики Армения быть более бдительными при общении в мобильных приложениях и социальных сайтах, проявлять осторожность и осмотрительность, не поддаваться панике и не распространять такие видеоматериалы, в случае получения таких видеоматериалов информировать Службу национальной безопасности Республики Армения о подобных пользователях”, - говорится в сообщении СНБ.