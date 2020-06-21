Гагик  Царукян не будет арестован — суд отклонил ходатайство

Судья Ереванского суда общей юрисдикции (Шенгавитская резиденция) Роберт Папоян отклонил ходатайство об аресте лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал адвокат Царукяна Ерем Саркисян.

Гагику Царукяну было предъявлено обвинение по части второй статьи 154.2 Уголовного кодекса РА за дачу взятки. Он отрицает обвинения против него.

16 июня Национальное Собрание утвердило закрытым голосованием ходатайство Генерального прокурора РА о лишении депутата Гагика Царукяна его иммунитета и лишении свободы.

Ранее Служба национальной безопасности сообщала, что в результате масштабных следственных и иных судебных действий, проведенных Службой национальной безопасности Республики Армения, а также эффективных оперативно-следственных мероприятий, удалось выявить группу членов партии «Процветающая Армения». Во время парламентских выборов 2 апреля 2010 года в Армении были многочисленные случаи подкупа избирателей в пользу партии «Процветающая Армения», в которые были вовлечены как руководство партии, так и ее члены - либо лично, либо с помощью посредника.