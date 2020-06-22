Кризис КС Армении можно преодолеть при помощи консультаций Венецианской комиссии: секретарь СЕ

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич распространила заявление в солидарность с усилиями властей Армении по преодолению конституционного кризиса в Армении, в котором отметила, что кризис можно преодолеть при помощи консультаций Венецианской комиссии.

“Мнение Венецианской комиссии, вынесенное 19 июня и опубликованное сегодня, делает возможным решение проблем конституционного кризиса между Национальным собранием и Конституционным судом”, - отметила генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович Бурич. Kак сообщает Арменпресс, oна заметила, что по ее мнению Венецианская комиссия уточнила рамки пересмотра вопроса Конституционного суда в процессе конституционных изменений, а также приняла правомочие Национального собрания отменить решение об инициировании референдума.

“Более того, учитывая влияние действующих норм на состав Конституционного суда, Венецианская комиссия признала, что полная реализация соответствующих положений Конституции 2015 года преследует легитимную цель. Чтобы эта цель была сопоставлена со сроком полномочий судей и необходимостью сохранения независимости, Венецианская комиссия предложила, чтобы судьи, у которых 12-летний срок пребывания на должности еще не истек, продолжали оставаться на ней до истечения этого срока. Те судьи, которые уже 12 лет на должности, до их замены должны суметь воспользоваться новым переходным временем, продолжительность которого должны определить армянские власти. Венецианская комиссия вынуждена выразить сожаление в связи с тем, что проект, введенный депутатами в оборот в день утверждения ее мнения, не предусматривает такого переходного времени. Я призываю все ветви власти для преодоления конституционного кризиса руководствоваться предложениями Венецианской комиссии, плавно претворяя в жизнь соответствующие положения Конституции 2015 года в соответствии с европейскими стандартами”, - подчеркнула генсек.