Комендатура обсуждает вопрос сокращения сроков взимания штрафов

Процедура административных правонарушений, возбужденных в связи с нарушением правил правового режима чрезвычайного положения, приближается к той стадии, когда должны быть изъяты штрафы за нарушение правил ношения маски.

Как сообщает Арменпресс, об этом 26 июня после заседания комендатуры заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы обсуждаем введение таких законодательных изменений, которые сократят время от наложения штрафа до момента его оплаты.

Я повторяю, что мы идем на эти меры не для того, чтобы штрафовать граждан, не дай Бог, наша задача - никого не штрафовать. Мы просто хотим сказать, что у каждого из нас есть возможность и даже страховка от того, чтобы не быть оштрафованным, и эта гарантия - соблюдение противоэпидемических правил», - сказал Пашинян.