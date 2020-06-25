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Армен Хачатрян - начальник управления информации и по связям с общественностью аппарата премьера

Армен Хачатрян - начальник управления информации и по связям с общественностью аппарата премьера

Армен Хачатрян назначен начальником управления информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра. Как передает «Арменпресс», решение об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал 25 июня.


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