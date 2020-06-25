Парламент утвердил годовой отчет об исполнении государственного бюджета 2019 года
Национальное собрание Армении утвердило годовой отчет об исполнении государственного бюджета на 2019 год.
Как передает Арменпресс, документ был утвержден 74 голосами “за” и 9 “против”.
Глава фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян сообщил, что они проголосуют против утверждения годового отчета об исполнении государственного бюджета на 2019 год. Парламентская фракция “Процветающая Армения” не присутствовала на заседании.
На обсуждении в Национальном собрании вопроса об утверждении годового отчета об исполнении государственного бюджета Республики Армения на 2019 год присутствовали также и члены правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.
Норайр Шогикян
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