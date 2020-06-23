Макрон заявил, что Турция играет опасную игру в Ливии

Турция играет опасную игру в Ливии, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Турция играет опасную игру в Ливии, и я говорил об этом президенту (Турции Тайипу) Эрдогану", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом. Сообщает «Арменпресс» со ссылкой на РИА.

Французский лидер подчеркнул, что действия Турции в Ливии противоречат обязательствам, взятым на международной конференции в Берлине.

"Я также сказал об этом в разговоре сегодня с президентом (США Дональдом) Трампом", - добавил он.

Макрон напомнил о позиции Франции, которая призывает к прекращению боевых действий всеми сторонами в Ливии.

"Мы обсудили вместе (с президентом Туниса - ред.) региональную ситуацию и риски, связанные с недавним развитием кризиса в Ливии. Франция и Тунис вместе требуют, что воюющие стороны прекратили огонь и соблюдали обязательства возобновить переговоры, принятые в рамках ООН", - отметил Макрон.

Он также подчеркнул необходимость прекращения иностранного вмешательства в ситуацию в Ливии.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу.