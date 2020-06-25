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Председатель НС Армении опубликовал поправки в Конституцию о замене председателя КС и трех судей

Председатель НС Армении опубликовал поправки в Конституцию о замене председателя КС и трех судей

Председатель Национального собрания Арарат Мирзоян опубликовал в официальном бюллетене НС изменения в Конституции, принятые парламентом. Как передает «Арменпресс», после вступления в силу изменений будет прекращено пребывание на должности члена Конституционного суда бывшего на должности в течение времени, общей продолжительностью не менее 12 лет, а председатель КС продолжит оставаться в должности члена Конституционного суда.

Изменения в Конституции вступают в силу на следующий день после их официального опубликования.

После вступления в силу будут прекращены полномочия судей КС Алвины Гюлумян (которая, кстати, считает, что 12-летний срок не касается ее), Феликса Тохяна и Гранта Назаряна, а нынешний председатель КС Грайр Товмасян продолжит оставаться лишь членом КС.

Норайр Шогикян


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