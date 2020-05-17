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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

В Армении подтверждено 239 новых случаев COVID-19

Министр здравоохранения Армении привел статистику состояния больных COVID-19

Авинян интенсивный рост числа заражений с начала мая связывает и с резким ростом тестирований

У двух сотрудников аппарата премьер-министра обнаружен коронавирус

В министерстве здравоохранения нет большой вспышки коронавируса

 

 

Режим чрезвычайного положения продлен в Армении еще на один месяц

Общественный транспорт начнет работать с 18 мая

В общественном транспорте ношение масок, перчаток - обязательно: правила пользования транспортом

В Армении в открытых общественных местах будет обязательно не ношение, а наличие масок

Перед входом на территорию пункта общественного питания всем будут измерять температуру

Подведомственные мэрии Еревана детские сады возобновят работу с 20 мая

Армении дополнительно будет предоставлено 70 аппаратов искусственной вентиляции легких — Пашинян

 

 

Число зараженных COVID-19 в Арцахе выросло до 24

В Арцахе продлен срок чрезвычайного положения

Для ограничения свободного передвижения в Арцахе установлены 4 специальных пропускных пункта

 

 

Директор ИА «Арменпресс» выступил с заявлением в связи с заражением корреспондента COVID-19

 

 

Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса

Ученые создали нанотест, способный выявить коронавирус за полминуты

 

 

Пашинян посетил воинские части, позиции АО и ознакомился с развитием  сельского хозяйства в Арцахе

 

 

Азербайджанская сторона открыла огонь в направлении села Беркабер: пострадавших нет

В результате обстрела со стороны противника поврежден один из домов общины Беркабер

 

 

На сайте президента Украины появилась призывающая признать Геноцид армян петиция

 

 

Пашинян обсудил с Путиным вопрос о судебных разбирательствах в отношении компаний РФ

 

 

Возобновятся регулярные рейсы из РФ в Армению

 

 

Планируется увеличить зарплату судей: премьер-министр и министр юстиции обсудили реформы

Невозможно провести общий веттинг без изменения Конституции: Бадасян

Бадасян направил вопросы Венецианской комиссии о разрешении кризиса вокруг КС Армении

 

 

Президент Армении подписал «О конфискации незаконного имущества»

 

 

Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения

 

 

Внесены изменения в Закон “О референдуме”

Парламент Армении продлил срок деятельности следственной комиссии по горнодобывающей промышленности

 

 

Парламент Армении ратифицировал Конвенцию о защите детей от сексуального насилия

Министерство юстиции разъяснило некоторые положения Конвенции Ланзарота

 

 

Гемафин Гаспарян освобожден с должности замминистра труда и социальных вопросов

 

 

Татевик Степанян назначена заместителем министра труда и социальных вопросов

 

 

Председатель ВАК Смбат Гогян подал заявление об увольнении

 

 

Андраник Кочарян сообщил подробности заседания следственной комиссии с участием Карена Карапетяна

Карен Карапетян прокомментировал разговор с Пашиняном, состоявшийся в дни революции

 

 

На основе представленных Микаелом Минасяном фактов возбуждено уголовное дело

Пашинян прокомментировал заявление Микаела Минасяна

 

 

ССС готовит материалы в связи с инцидентом, произошедшим в парламенте 8 мая

Эдмон Марукян приглашен в ССС: будет проведена судебно-медицинская экспертиза

 

 

ЦИК Арцаха вручила Араику Арутюняну удостоверение Президента Республики Арцах

Посвященное вступлению в должность президента Арцаха особое заседание НС состоится 21 мая

Первое заседание Национального собрания Республики Арцах состоится 21 мая

 

 

Скрытная служба будет осуществляться для выявления конкретных нарушений в конкретных местах

 

 

Архив сохранен: и.о. директора Национальной библиотеки о повреждении серверов

 

 

Конгресс США подверг жесткой критике власти Азербайджана

 

 

Фильм о Бархатной революции “Я не одинок” удостоен главного приза международного кинофестиваля


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