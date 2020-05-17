«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
В Армении подтверждено 239 новых случаев COVID-19
Министр здравоохранения Армении привел статистику состояния больных COVID-19
Авинян интенсивный рост числа заражений с начала мая связывает и с резким ростом тестирований
У двух сотрудников аппарата премьер-министра обнаружен коронавирус
В министерстве здравоохранения нет большой вспышки коронавируса
Режим чрезвычайного положения продлен в Армении еще на один месяц
Общественный транспорт начнет работать с 18 мая
В общественном транспорте ношение масок, перчаток - обязательно: правила пользования транспортом
В Армении в открытых общественных местах будет обязательно не ношение, а наличие масок
Перед входом на территорию пункта общественного питания всем будут измерять температуру
Подведомственные мэрии Еревана детские сады возобновят работу с 20 мая
Армении дополнительно будет предоставлено 70 аппаратов искусственной вентиляции легких — Пашинян
Число зараженных COVID-19 в Арцахе выросло до 24
В Арцахе продлен срок чрезвычайного положения
Для ограничения свободного передвижения в Арцахе установлены 4 специальных пропускных пункта
Директор ИА «Арменпресс» выступил с заявлением в связи с заражением корреспондента COVID-19
Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса
Ученые создали нанотест, способный выявить коронавирус за полминуты
Пашинян посетил воинские части, позиции АО и ознакомился с развитием сельского хозяйства в Арцахе
Азербайджанская сторона открыла огонь в направлении села Беркабер: пострадавших нет
В результате обстрела со стороны противника поврежден один из домов общины Беркабер
На сайте президента Украины появилась призывающая признать Геноцид армян петиция
Пашинян обсудил с Путиным вопрос о судебных разбирательствах в отношении компаний РФ
Возобновятся регулярные рейсы из РФ в Армению
Планируется увеличить зарплату судей: премьер-министр и министр юстиции обсудили реформы
Невозможно провести общий веттинг без изменения Конституции: Бадасян
Бадасян направил вопросы Венецианской комиссии о разрешении кризиса вокруг КС Армении
Президент Армении подписал «О конфискации незаконного имущества»
Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения
Внесены изменения в Закон “О референдуме”
Парламент Армении продлил срок деятельности следственной комиссии по горнодобывающей промышленности
Парламент Армении ратифицировал Конвенцию о защите детей от сексуального насилия
Министерство юстиции разъяснило некоторые положения Конвенции Ланзарота
Гемафин Гаспарян освобожден с должности замминистра труда и социальных вопросов
Татевик Степанян назначена заместителем министра труда и социальных вопросов
Председатель ВАК Смбат Гогян подал заявление об увольнении
Андраник Кочарян сообщил подробности заседания следственной комиссии с участием Карена Карапетяна
Карен Карапетян прокомментировал разговор с Пашиняном, состоявшийся в дни революции
На основе представленных Микаелом Минасяном фактов возбуждено уголовное дело
Пашинян прокомментировал заявление Микаела Минасяна
ССС готовит материалы в связи с инцидентом, произошедшим в парламенте 8 мая
Эдмон Марукян приглашен в ССС: будет проведена судебно-медицинская экспертиза
ЦИК Арцаха вручила Араику Арутюняну удостоверение Президента Республики Арцах
Посвященное вступлению в должность президента Арцаха особое заседание НС состоится 21 мая
Первое заседание Национального собрания Республики Арцах состоится 21 мая
Скрытная служба будет осуществляться для выявления конкретных нарушений в конкретных местах
Архив сохранен: и.о. директора Национальной библиотеки о повреждении серверов
Конгресс США подверг жесткой критике власти Азербайджана
Фильм о Бархатной революции “Я не одинок” удостоен главного приза международного кинофестиваля
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