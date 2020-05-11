Карен Карапетян прокомментировал разговор с Пашиняном, состоявшийся в дни революции

Бывший премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян не ответил, о чем он говорил 22 апреля 2018 года с лидером бархатной революции Николом Пашиняном?

Как передает «Арменпресс», к этому вопросу Карапетян обратился в беседе с журналистами в НС.

“Договоренность с господином Пашиняном - наша внутренняя договоренность”, - сказал Карапетян.

Карен Карапетян отметил, что Никол Пашинян не нарушил эту договоренность.

Норайр Шогикян