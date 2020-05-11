Карен Карапетян прокомментировал разговор с Пашиняном, состоявшийся в дни революции
15:07, 11 Май, 2020
Бывший премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян не ответил, о чем он говорил 22 апреля 2018 года с лидером бархатной революции Николом Пашиняном?
Как передает «Арменпресс», к этому вопросу Карапетян обратился в беседе с журналистами в НС.
“Договоренность с господином Пашиняном - наша внутренняя договоренность”, - сказал Карапетян.
Карен Карапетян отметил, что Никол Пашинян не нарушил эту договоренность.
Норайр Шогикян
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