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Карен Карапетян прокомментировал разговор с Пашиняном, состоявшийся в дни революции

Карен Карапетян прокомментировал разговор с Пашиняном, состоявшийся в дни революции

Бывший премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян не ответил, о чем он говорил 22 апреля 2018 года с  лидером бархатной революции Николом Пашиняном?

Как передает «Арменпресс», к этому вопросу Карапетян обратился в беседе с журналистами в НС.

“Договоренность с господином Пашиняном - наша внутренняя договоренность”, - сказал Карапетян.

Карен Карапетян отметил, что Никол Пашинян не нарушил эту договоренность.

Норайр Шогикян


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