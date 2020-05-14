В результате обстрела со стороны противника поврежден один из домов общины Беркабер

13 мая 2020 года в период с 13:00 до 14:00 противник со своих боевых позиций, из национального, расового или религиозного побуждения, с умыслом незаконно лишить жизни двух или более лиц способом, опасным для жизни многих, из оружия разного калибра открыл огонь по домам общины Беркабер Тавушской области. Но преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ СК Армении в результате обстрела повреждены окно спальни и перегородка одного из домов села.

Был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого была обнаружена пуля калибра 12,7 мм.

По данному факту в Следственном управлении Тавушскоо области возбуждено уголовное дело по признакам п. 1, 6 и 13 ч. 2 ст. 34-104 УК Республики Армения (попытка умышленного лишения жизни двух или более лиц, опасным для жизни многих способом, на почве национальной ненависти).

Ведется следствие.