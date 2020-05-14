Для ограничения свободного передвижения в Арцахе установлены 4 специальных пропускных пункта

Полиция Республики Арцах установила специальные пропускные пункты для обеспечения ограничений, применяемых в отношении прав лиц на свободное передвижение.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

“Согласно информации, предоставленной Полицией Республики Арцах, с целью обеспечения ограничений, применяемых в отношении прав свободного передвижения лиц, обусловленных режимом чрезвычайной ситуации, и контроля за движением транспортных средств Полиция Республики Арцах с 14:00 13 мая 2020 года в 4 разных местах установила специальные пропускные пункты. Они находятся на перекрестке межгосударственной дороги Мартакерт-Варденис и участка “Яншах” дороги, ведущей из села Кнараван в Нор Хархапут, на дороге, ведущей от межгосударственной дороги Мартакерт-Варденис в село Чапни, на перекрестке дорог, ведущих в село Кнараван с межгосударственной дорогой Мартакерт-Варденис”, - сообщает пресс-служба штаба.

С целью исключения остановки транспортных средств, движущихся по межгосударственной дороге Мартакерт-Варденис, в общинах Чаректар, Нор Эркедж, Дадиванк, Ехегнут, Нор Хархапут, Кнараван и Авсатаг Шаумянского района Республики Арцах и обеспечения ограничений, применяемых в отношении прав свободного передвижения лиц, Полиция Арцаха установила наряды.

Указом президента Республики Арцах Бако Саакяна, срок чрезвычайного положения, объявленного 12 апреля 2020 года, продлен еще на 30 дней, до 22:00 часов 11 июня 2020 года включительно.

Лилит Демурян