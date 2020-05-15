Перед входом на территорию пункта общественного питания всем будут измерять температуру. Клиентам, имеющим очевидные симптомы: кашель, температуру вход будет запрещен. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал замминистра экономики Армении Варос Симонян, представляя новые правила безопасности.

“ Перед входом на территорию пункта общественного питания всем будут измерять температуру. Люди, имеющие очевидные симптомы, согласно правилам, не будут обслуживаться. В то же время информацию о последних необходимо будет сообщить на горячую линию Министерства здравоохранения”, - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что эти мероприятия направлены на предотвращение распространения эпидемии, снижение уровня риска, призвал граждан, хозяйствующих субъектов строго соблюдать все эти правила. Симонян призвал предпринимателей, не обеспечив полностью правила безопасности, не начинать свою деятельность. Только при соблюдении всех правил им позволят осуществлять свою деятельность. Отчасти не соблюдение правил безопасности будет означать, что работа неполноценна, и это станет основой для ограничения деятельности.

Правила установлены в приложении к соответствующему решению коменданта. Правительство Армении на заседании 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. С 17:00 часов 14 мая 2020 года ЧП будет продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

С 18 мая начнет действовать общественный транспорт. Будет разрешена деятельность объектов общественного питания, оказывающих услуги также на закрытых территориях. Наличие масок на открытых общественных территориях и их ношение на закрытых общественных территориях будет обязательным.

Анна Григорян