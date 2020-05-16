Пашинян прокомментировал заявление Микаела Минасяна

Премьер-министр Никол Пашинян уверяет, что его публичные заявления не отличаются от непубличных, рабочих заявлений, особенно в борьбе с коррупцией.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя «100 фактов о новой Армении», в ответ на вопрос журналиста, связанный с заявлением экс-посла Армении в Ватикане Микаела Минасяна.

Журналист напомнил заявление Минасяна, что через бывшего директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна он получил от Пашиняна предложение перевести символическую сумму в один из фондов и отказаться от идеи возвращения в Армению — в обмен на невозбуждение уголовного дела. Журналист поинтересовался, правда это или нет.

«Я думаю, что правоохранительные органы должны заняться этим заявлением, и, насколько мне известно, правоохранительные органы уже занимаются этим. Существует и такое обстоятельство: я говорил, что мои публичные и непубличные заявления не отличаются друг от друга, более того, мои публичные заявления о борьбе с коррупцией не могут отличаться от моих непубличных, рабочих заявлений. Но думаю, что на этот вопрос должны ответить правоохранительные органы», - сказал Пашинян.

Журналист также отметил, что обсуждается весть о том, что Грачья Акопян - брат Анны Акопян, жены Пашиняна, экспортирует сигареты из Армении. Касаясь вопроса, Пашинян сказал, что ему известно, что по этому вопросу также был подан судебный иск.

«Грачья Акопян подал иск, я рад, что будет публичное судебное разбирательство, и на этот вопрос отвечать нужно будет не мне, а во время процесса у вас будет возможность публично увидеть, что правильно, а что нет».

Но есть тонкость, которую я хочу отметить. За пределами частного пространства, в случае вывоза этих сигарет, таможенные органы Армении не допустили ни одного правонарушения, злоупотребления и привилегия - ни для кого. Именно эти экспортеры должны были вывезти в третью страну, и они попытались незаконно продать ее в стране, где они сами не могли этого сделать», - сказал премьер-министр, отметив, что правоохранительные органы этой страны должны разобраться со всеми виновными и наказать их.

Анна Григорян