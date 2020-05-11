Андраник Кочарян сообщил подробности заседания следственной комиссии с участием Карена Карапетяна

Председатель следственной комиссии Национального собрания Армении по расследованию обстоятельств Апрельской войны А. Кочарян представил подробности заседания комиссии с участием бывшего премьер-министра Армении Карена Карапетяна.

Как передает «Арменпресс», Кочарян отметил, что одной из причин его приглашения на заседание было то, что Карапетян занимал должность премьера с октября 2016 года.

“Заданные ему вопросы касались его заявлений о вооружении и тыловой службе. Прозвучали также и вопросы о том, какие работы были проведены в связи с этим во время его премьерства. Мы получили ответы на вопросы настолько, насколько Карапетян отвечал на наши вопросы”, - сказал Кочарян.

После заседания комиссии Карен Карапетян в беседе с журналистами отметил, что ответил на все вопросы, которые комиссия задала ему.

Норайр Шогикян