Время в Ереване: 11:07:36,   13 Май

Андраник Кочарян сообщил подробности заседания следственной комиссии с участием Карена Карапетяна

Андраник Кочарян сообщил подробности заседания следственной комиссии с участием Карена Карапетяна

Председатель следственной комиссии Национального собрания  Армении по расследованию обстоятельств Апрельской войны А. Кочарян представил подробности заседания комиссии с участием бывшего премьер-министра Армении Карена Карапетяна.

Как передает «Арменпресс», Кочарян отметил, что одной из причин его приглашения на заседание было то, что Карапетян занимал должность премьера с октября 2016 года.

“Заданные ему вопросы касались его заявлений о вооружении и тыловой службе. Прозвучали также и вопросы о том, какие работы были проведены в связи с этим во время его премьерства. Мы получили ответы на вопросы настолько, насколько Карапетян отвечал на наши вопросы”, - сказал Кочарян.

После заседания комиссии Карен Карапетян в беседе с журналистами отметил, что ответил на все вопросы, которые комиссия задала ему.

Норайр Шогикян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации