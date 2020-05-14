Режим чрезвычайного положения продлен в Армении еще на один месяц

Правительство Армении продлило режим чрезвычайного положения еще на один месяц. Как передает «Арменпресс», министр юстиции Рустам Бадасян представил, что правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. С 17:00 14 мая режим чрезвычайного положения продлевается на 30 дней, до 17:00 13 июня 2020 года включительно.

По словам Бадасяна, решением уточняется порядок изоляции и принудительной госпитализации и круг применяющих его органов. “При этом особо подчеркнуто, что акты, ограничивающие право на личную свободу, могут быть оспорены в административном или судебном порядке”, - сказал он.

Министр добавил, что несколько смягчены ограничения в уголовно-исполнительных учреждениях, в частности, позволена передача заключенному один раз в неделю от одного лица.