Министерство юстиции разъяснило некоторые положения Конвенции Ланзарота

Министерство юстиции Армении представило разъяснения по поводу заявления бывшего министра юстиции Геворга Даниеляна. «Арменпресс» представляет разъяснения Министерства юстиции․

“Статья 18 Конвенции Совета Европы “О защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия сексуального характера” устанавливает преступления, связанные с насилием сексуального характера в отношении ребенка.

В частности, пункт “а” части 1 настоящей статьи предусматривает, что каждая сторона криминализирует намеренно совершенное вовлечение ребенка в действия сексуального характера, который, согласно соответствующим положениям национального права, не достиг возраста, установленного законом для действий сексуального характера.

Важно констатировать, что в целях вышеуказанного абзаца 1 каждое государство само определяет возраст, при котором запрещается вовлечение ребенка в действия сексуального характера, независимо от наличия взаимного согласия.

Хотя в части 3 статьи 18 указано, что положения пункта “а” не предусмотрены для криминализации действий сексуального характера по взаимному согласию между несовершеннолетними, однако отметим, что согласно Конвенции, каждое государство определяет внутригосударственное право на то, какой возраст установлен законом для занятия такими действиями.

Далее, в 129-м пункте пояснительного доклада конвенции отмечается, что Конвенция не имеет целью установить уголовную ответственность за согласованные действия сексуального характера между несовершеннолетними, даже если они не достигли возраста, установленного по внутригосударственному праву для действий сексуального характера. При этом он оставлен на усмотрение государств в соответствии с национальным законодательством, ребенок до какого возраста считается несовершеннолетним.

Подытоживая, следует сказать, что ни одно присоединяющееся к конвенции государство не ограничивает определение того минимального возраста, при котором, даже по взаимному согласию, действия сексуального характера между лицами будут иметь уголовно-правовой характер.

Что касается описанного случая (сексуальные отношения, по взаимному согласию, лица, не достигшего 18 лет, с лицом, достигшим 12 лет, ликвидировать состав преступления сексуальных отношений в результате “перспективных” изменений), то следует отметить, что сексуальные отношения или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет, предусмотрены статьей 141 Уголовного кодекса Республики Армения, принятой 18 апреля 2003 года. Данная статья никогда не подвергалась таким изменениям, которые привели бы к изменению возраста 18 лет для привлечения к уголовной ответственности за рассматриваемое деяние.

Г-н Даниелян, пожалуй, имел в виду 114-ую статью Уголовного кодекса Арм. ССР 1961 года, согласно которой предусматривалось лишение свободы за сексуальные отношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. В 1961 году Уголовный кодекс Арм. ССР был признан утратившим силу в 2003 году, эта конвенция была принята через 4 года.

О подписании и ратификации

Во-первых, нужно отметить, что для государств не предусмотрено обязательство подписывать и ратифицировать международные договоры, вытекающие из международного права. Решения о подписании или не подписании международного договора - это действия, вытекающие из суверенитета государства, принятием которых отражается как правовая оценка документа, так и многочисленные другие интересы - политические, идеологические, экономические, социальные и т.д.

Тем не менее, согласно 18-й статье Венской конвенции 1969 года “О праве международных договоров”, государства, подписавшие международный договор, обязаны “избегать действий, несовместимых с предметом и целями договора”.

Важно констатировать, что Конвенция была подписана Арменией в сентябре 2010 года без каких-либо оговорок. Согласно действующему тогда закону Республики Армения “О международных договорах Республики Армения”, в процессе внутригосударственного согласования, осуществленного для подписания Конвенции, мнение о целесообразности подписания было представлено как в Министерство труда и социальных вопросов (05.10.2009 г.). так и в Министерство юстиции (19.06.2010 г.).

Поэтому, сегодня мы выражаем искреннюю благодарность министрам труда и социальных вопросов и юстиции тех дней за начало процесса ратификации Конвенции”.