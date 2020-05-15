Первое заседание Национального собрания Республики Арцах состоится 21 мая

Первая сессия новоизбранного Национального собрания Республики Арцах 7-го созыва состоится 21 мая 2020 года.

Об этом Арменпресс стало известно из сайта ЦИК Республики Арцах.

“Руководствуясь положениями части 1 статьи 28 Закона Нагорно-Карабахской Республики “Регламент Национального собрания”, информируем, что 21 мая 2020 года в 10:00 созывается первая сессия новоизбранного Национального собрания Республики Арцах 7-го созыва”, -говорится в сообщении.