Армении дополнительно будет предоставлено 70 аппаратов искусственной вентиляции легких — Пашинян

Чтобы противостоять новому типу коронавирусной болезни в Республике Армения, дополнительно будет предоставлено 70 устройств для искусственной вентиляции легких.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя «100 фактов о новой Армении».

«С целью противодействовать новому коронавирусному заболеванию, было приобретено около 100 тысяч тестов, продолжается закупка медицинских приборов и средств индивидуальной защиты. В частности, в Армению будет поставлено 70 дополнительных устройств искусственной вентиляции легких (сейчас у нас их 100). Планируется приобретение дополнительных машин скорой помощи и автомобилей большой проходимости», - сказал Пашинян.

По его словам, для проведения диагностики и лечения инфекции уже начался процесс покупки мобильной и электронной рентгенографии и другого необходимого медицинского оборудования. В Армении налажено производство защитных масок в количестве, способном удовлетворить внутренний спрос и экспорт. То же касается производства алкогелей.

«В результате сотрудничества «правительство - общины - гражданское общество - частный сектор» одиноким пожилым людям, многодетным семьям и другим уязвимым группам, а также самоизолированным были бесплатно предоставлены более 50 000 пакетов с продуктами питания и предметами гигиены — в среднем на 13 000 драмов», - сказал Пашинян.

Представляя 100 фактов, премьер-министр РА сказал, что для облегчения финансовых трудностей медицинских организаций, выполняющих государственный заказ из-за коронавирусной болезни, до июля 2020 года финансирование 119 медицинских организаций будет осуществляться по предоплате.

Лилит Демурян