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Армении дополнительно будет предоставлено 70 аппаратов искусственной вентиляции легких — Пашинян

Армении дополнительно будет предоставлено 70 аппаратов искусственной вентиляции легких — Пашинян

Чтобы противостоять новому типу коронавирусной болезни в Республике Армения, дополнительно будет предоставлено 70 устройств для искусственной вентиляции легких.

Как  передает Арменпресс, об этом в ходе  пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя  «100 фактов о новой Армении».

«С целью противодействовать новому коронавирусному заболеванию, было приобретено около 100 тысяч тестов, продолжается закупка медицинских приборов и средств  индивидуальной защиты. В частности, в Армению будет поставлено 70 дополнительных устройств искусственной вентиляции легких (сейчас у нас их 100). Планируется приобретение дополнительных машин скорой помощи и автомобилей большой проходимости», - сказал Пашинян.

По его словам, для проведения диагностики и лечения инфекции уже начался процесс покупки мобильной и электронной рентгенографии и другого необходимого медицинского оборудования. В Армении налажено  производство защитных масок в количестве, способном удовлетворить внутренний спрос и экспорт. То же   касается производства алкогелей.

«В результате сотрудничества «правительство - общины - гражданское общество - частный сектор» одиноким пожилым людям, многодетным  семьям   и другим уязвимым группам, а также  самоизолированным были бесплатно предоставлены более 50 000 пакетов с продуктами питания и предметами гигиены — в среднем на 13 000 драмов», - сказал Пашинян.

Представляя 100 фактов, премьер-министр РА сказал, что для облегчения финансовых трудностей медицинских организаций, выполняющих государственный заказ из-за коронавирусной болезни, до июля 2020 года финансирование 119 медицинских организаций будет осуществляться по предоплате.

 

 

Лилит Демурян

 

 

 


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