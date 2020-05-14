На сайте президента Украины появилась призывающая признать Геноцид армян петиция
На сайте президента Украины появилась призывающая признать Геноцид армян петиция. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net, автор петиции, руководитель общественной организации «Монс Пиус» Сурен Петросян пишет: «Уважаемый Владимир Александрович, обращаюсь к Вам с просьбой поддержать весь армянский народ в столетней борьбе за правду и историческую справедливость».
«Гонения, угнетение и массовые убийства целых народов по расовому, религиозному или любому другому признаку — это преступление против человечности, не имеет срока давности. Такие действия должны получить адекватную оценку со стороны всего цивилизованного мира для того, чтобы не допустить подобных трагедий в будущем.
Этот вопрос стоит гораздо выше всех политических интересов — речь идет о ценностях, на которых будут воспитываться следующие поколения, от которых будет зависеть безопасность, благополучие и сама возможность чувствовать себя свободно для миллиардов людей. Убежден, что подобные ориентиры близкие для всего украинского народа и Вас лично.
Именно поэтому призываю Вас оказать всю необходимую поддержку на государственном уровне для признания массовых уничтожений армян в 1915-1922 годах в Османской империи актом геноцида против армянского народа и установить 24 апреля днем памяти жертв этих трагических событий», — отмечено в петиции.
Как написал на своей странице в соцсети исполнительный директор Союза армян Украины Оваким Арутюнян, иногда настаёт время, когда хочется громко просить всех объединяться. Объединяться во имя справедливости, правды и чести.
Как сообщалось ранее, Народные депутаты Украины в видеообращении почтили память жертв Геноцида армян.
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