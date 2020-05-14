На сайте президента Украины появилась призывающая признать Геноцид армян петиция. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net, автор петиции, руководитель общественной организации «Монс Пиус» Сурен Петросян пишет: «Уважаемый Владимир Александрович, обращаюсь к Вам с просьбой поддержать весь армянский народ в столетней борьбе за правду и историческую справедливость».

«Гонения, угнетение и массовые убийства целых народов по расовому, религиозному или любому другому признаку — это преступление против человечности, не имеет срока давности. Такие действия должны получить адекватную оценку со стороны всего цивилизованного мира для того, чтобы не допустить подобных трагедий в будущем.

Этот вопрос стоит гораздо выше всех политических интересов — речь идет о ценностях, на которых будут воспитываться следующие поколения, от которых будет зависеть безопасность, благополучие и сама возможность чувствовать себя свободно для миллиардов людей. Убежден, что подобные ориентиры близкие для всего украинского народа и Вас лично.

Именно поэтому призываю Вас оказать всю необходимую поддержку на государственном уровне для признания массовых уничтожений армян в 1915-1922 годах в Османской империи актом геноцида против армянского народа и установить 24 апреля днем памяти жертв этих трагических событий», — отмечено в петиции.

Как написал на своей странице в соцсети исполнительный директор Союза армян Украины Оваким Арутюнян, иногда настаёт время, когда хочется громко просить всех объединяться. Объединяться во имя справедливости, правды и чести.

Как сообщалось ранее, Народные депутаты Украины в видеообращении почтили память жертв Геноцида армян.