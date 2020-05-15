Время в Ереване: 11:07:36,   15 Май

Число зараженных COVID-19 в Арцахе выросло до 24

Число зараженных COVID-19 в Арцахе выросло до 24

В Республике Арцах выявлено 4 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Информационный штаб Арцаха, получены результаты 27 из 57 тестов, отправленных в Ереван для проведения исследования. У четырех пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция. Это члены семьи подтвержденного носителя вируса из Шаумяна, они находились в самоизоляции. Состояние пациентов удовлетворительное.

Информационный штаб Арцаха представит также результаты остальных 30 тестов.

По состоянию на 15 мая в Арцахе подтверждено 24 случая заражения коронавирусом, самоизолировались 62 гражданина. Проведено 554 тестирования.


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