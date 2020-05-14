В министерстве здравоохранения нет большой вспышки коронавируса

В министерстве здравоохранения пока нет большой вспышки коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом в прямом эфире Facebook сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян.

«Тесты показали, что в министерстве здравоохранения пока нет большой вспышки, но мы, имеющие тесные контакты, должны минимизировать контакты, более строго следовать правилам и самоизолироваться. Я один из них, я в зоне риска», - сказал министр, добавив, что он продолжает работать в удаленном режиме.

Результат теста на коронавирус министра был отрицательным.