В министерстве здравоохранения нет большой вспышки коронавируса
20:43, 14 Май, 2020
В министерстве здравоохранения пока нет большой вспышки коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом в прямом эфире Facebook сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян.
«Тесты показали, что в министерстве здравоохранения пока нет большой вспышки, но мы, имеющие тесные контакты, должны минимизировать контакты, более строго следовать правилам и самоизолироваться. Я один из них, я в зоне риска», - сказал министр, добавив, что он продолжает работать в удаленном режиме.
Результат теста на коронавирус министра был отрицательным.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен