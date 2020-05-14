В Армении в открытых общественных местах будет обязательно не ношение, а наличие масок. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-премьер, комендант ЧП Тигран Авинян, отвечая на вопрос депутата от фракции «Процветающая Армения» Артема Царукяна.

«Из различных мнений, которые уже были высказаны, думаю, что вопрос принял иной оборот. И фактически, кажется, мы переходим к другому решению. Т.е. обязательным будет не ношение масок в общественных местах, а их наличие», - сказал Авинян.

Авинян отметил, что предложение депутата ввести требование с 18 мая является обоснованным, и так и будет сделано.

Требование носить маску в общественном транспорте вступит в силу с 18 мая.