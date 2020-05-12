Конгресс США подверг жесткой критике власти Азербайджана

Азербайджан использует эпидемию коронавируса в качестве предлога для оказания политического давления в стране и ограничения свободы слова.

«Арменпресс», ссылаясь на “Голос Америки”, сообщает, что об этом заявили сопредседатели Хельсинкской комиссии по правам человека Конгресса США, конгрессмен Алси Хастингс и сенатор Роджер Уикер.

“Меры, направленные на здравоохранение в течение этой пандемии, никоим образом не оправдывают политических репрессий. Мы обеспокоены докладами, свидетельствующими о том, что правительство Азербайджана, осуществляя аресты, штрафы, насилие, возможно, и пытки, еще больше ограничивает право собственных граждан на свободу слова, свободное пользование прессой и информацией. Власти страны должны прекратить ограничение права на свободу слова членов партии Народного фронта Азербайджана и других деятелей и корреспондентов, используя предлог этого глобального кризиса”, - говорится в заявлении сопредседателей Хельсинкской комиссии.

В заявлении комиссии Конгресса США отмечается, что за последние недели властями Азербайджана были арестованы, допрошены, оштрафованы ряд оппозиционных деятелей и журналистов. В одном случае, даже возможно, что арестованный был подвергнут пыткам.