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Ученые создали нанотест, способный выявить коронавирус за полминуты

Ученые создали нанотест, способный выявить коронавирус за полминуты

Иранским ученым удалось создать тест-систему с использованием наноматериалов, с помощью которой коронавирус возможно выявить за полминуты. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило во вторник агентство Mehr.

Новинка была продемонстрирована во вторник в присутствии вице-президента Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари.

По данным агентства, набор способен выявить наличие или отсутствие коронавируса в течение 30 секунд с точностью до 95%. Отмечается, что тест-система может выявить COVID-19 на начальных стадиях, а также другие вирусы.

Однако, как заявил Саттари, тест-система, произведенная компанией научных разработок в сфере нанотехнологий "Кимиа", пока не прошла сертификацию.


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БелТА


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