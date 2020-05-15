Гемафин Гаспарян освобожден с должности замминистра труда и социальных вопросов
Первый заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Гемафин Гаспарян освобожден с должности по собственному заявлению. Как сообщает Арменпресс, об этом Гаспарян сообщил на своей странице в Facebook.
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