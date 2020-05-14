Скрытная служба будет осуществляться для выявления конкретных нарушений в конкретных местах

Полиция Армении распространила заявление, в котором представила разъяснения в связи с скрытной службой дорожной полиции. «Арменпресс» представляет заявление полиции․

“Несколько дней назад было распространено заявление о том, что дорожная полиция будет осуществлять скрытную службу, что предполагает службу, осуществляемую служащими строевого подразделения дорожно-патрульной службы, с автомобилями, не имеющими цветовой окраски, без надписей и отличительных знаков.

Заявление стало поводом для неуместных спекуляций в некоторых кругах общества и в интернете, и вызвало некоторое беспокойство.

Мы поясняем, что указанная услуга - это выявление водителей, осуществляющих грубые и умышленные нарушения правил дорожного движения, выезжающих на противоположную полосу движения, открыто неуважительно относящихся к другим участникам дорожного движения, совершающих опасные для их жизни и здоровья нарушения и других грубых нарушений.

То есть, скрытная дорожно-патрульная служба будет осуществляться для выявления конкретных нарушений в конкретных местах, что направлено на обеспечение безопасного движения.

Мы вновь призываем всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения”.