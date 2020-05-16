Пашинян обсудил с Путиным вопрос о судебных разбирательствах в отношении компаний РФ

Премьер-министр РА Никол Пашинян подробно обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос о судебных разбирательствах против компаний с российским капиталом, действующих в Армении.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя «100 фактов о новой Армении», в ответ на вопрос одного из журналистов.

Журналист отметил, что российские власти неоднозначно воспринимают судопроизводство в отношении компаний с российским капиталом, действующих в Армении.

«Что касается ситуации с российскими компаниями, я подробно обсудил этот вопрос с моим российским коллегой, президентом России, и мы достигли очень четких договоренностей по этому вопросу». Нам остается только их реализовать, выполнить те договоренности, которые будут учитывать интересы отношений между нашими странами», - сказал Пашинян.

По словам Пашиняна, в отношениях между двумя странами существует весьма насыщенная повестка дня.

«И, решая вопросы повестки этих отношений, мы продвигаемся вперед. Один вопрос будет решен наилучшим возможным образом, другой - компромиссным способом. В любом случае должны быть компромиссы, дружеские, союзнические компромиссы и взаимопонимание. Это самое главное, и я уверен, что это произойдет», - сказал Пашинян.

В отношении российских компаний в Армении возбуждено уголовное дело в отношении ЗАО «Газпром Армения», ЗАО «Южно-Кавказские железные дороги» и Orsis Arms, ведется расследование.